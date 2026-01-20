Інтерфакс-Україна
Події
15:17 20.01.2026

Україна готова до приватизації чверті "Енергоатому" - Соболєв

2 хв читати
Україна готова до приватизації чверті "Енергоатому" - Соболєв

Україна готова до проведення приватизації великих державних компаній, зокрема до продажу 25% акцій НАЕК "Енергоатом", однак це потребує залучення фінансових установ та готовності європейських партнерів, розповів очільник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

"Ми маємо бути готові до приватизації, але це також потребує серйозного підходу, з іншого боку, та певної допомоги від фінансових установ для фінансування цих угод. Наприклад, у питанні "Енергоатому" ми готові продати чверть компанії", - сказав він під Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Водночас Соболєв зауважив, що великі європейські компанії, що займаються ядерною енергетикою, наразі мають власні труднощі, що ускладнює придбання частки в українському активі під час або після війни. За його словами, для реалізації таких проєктів потрібна спільнаугода, на яку погодиться Європейський союз.

Очільник міністерства також наголосив на необхідності масштабного внутрішнього фінансування. Для цього, за його словами, уряд планує зосередитися на боротьбі з корупцією, збільшенні легального сектору економіки та зборі більшої кількості податків.

"Ми збільшуємо легальну економіку, збираємо більше податків. Але зараз, якщо подивитися, Україна розподіляє близько 50% свого ВВП. Тож ми заробляємо і робимо свою справу", - додав Соболев.

Як повідомив він раніше в інтерв`ю Latifundist.com, Україна не планує продавати стратегічні об’єкти, критично важливі для продовольчої безпеки, зокрема ключові портові елеватори. Однак, на його думку, решту об’єктів приватний сектор зможе зробити ефективнішими.

Під час спілкування з журналістами у листопаді минулого року він розповів, що Мінекономіки прогнозувало рекордні надходження від приватизації у 2025 році - понад 10 млрд грн.

Теги: #соболєв #енергоатом

