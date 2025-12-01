Уряд шукає технологічне рішення для детінізації економіки та працює з держбанками для поліпшення ситуації щодо кредитування бізнесу

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працює над вирішенням проблеми кредитування бізнесу, шукаючи механізми надання гарантій або застави, а також працює над технологічним рішенням для детінізації економіки, заявив очільник міністерства Олексій Соболєв.

"Ми розуміємо цю проблему (кредитування - ІФ-У). Дивимося, як вирішити питання кредитування. Тобто необхідно, щоб цю заставу або гарантію застави хтось дав", – сказав Соболєв, виступаючи на форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", що проходить за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).в Києві в понеділок.

Він зазначив, що державної гарантії не вистачає, оскільки вона обмежена умовами програми МВФ і використовується, зокрема, для закупівлі газу. Водночас міністр повідомив:

"У нас є європейські гарантії. І от ми намагаємось ці прогалини долати механізмами, які дадуть (підтримку - ІФ-У) підприємствам, які знищені", - пояснив Соболев.

За його словами, створена робоча група з Національним банком України, яка приймала рішення, що допомагають насамперед прифронтовим територіям, де ризики для банків значно більші. Також уряд працює з державними Приватбанком, Ощадбанком та Укрексімбанком, які можуть збільшити кредитування в цій сфері. Соболєв вважає, що успішне вирішення проблеми кредитування для прифронтових регіонів "буде працювати автоматично на не прифронтових територіях".

Щодо рівних правил гри та детінізації, Соболєв підкреслив, що уряд шукає технологічне рішення, яке не додасть додаткового адміністрування та є реалістичним для впровадження, щоб забезпечити однакову конкуренцію.

Одним із напрямків роботи є вивільнення українського капіталу, що знаходиться у "сірій зоні", а також компенсація капітальних витрат через податки, яку міністр назвав найбільш практичною ініціативою. На думку Соболева, легалізація активів дозволить бізнесу використовувати їх як заставу.

Очільник міністерства підкреслив, що успішне впровадження цих кроків зі створення рівних умов є необхідними для залучення масштабної фінансової допомоги, зокрема - програми МВФ.

"Програма МВФ - це не про $8 млрд, це про $200 млрд репараційного кредиту… Ми маємо показувати дійсно якісь політичні кроки, що ми готові створювати рівні умови. Але питання значно, значно більше, ніж навіть розмір програми МВФ: підв'язаний цей репаратійний кредит, дуже-дуже великий", - наголосив міністр.

Як повідомлялось, міський голова Харкова Ігор Терехов виділив кілька ключових напрямків та інструментів, які потрібно пропрацювати для підтримки бізнесу в прифронтових регіонах. Серед них, крім доступного кредитування та мінімальних кредитних ставок, також функціонування Національної установи розвитку (НУР) для страхування воєнних ризиків, створення Фонду підтримки прифронтових територій, доступ до держпрограм, інвестиції в логістику, кадрова політика.