Мінсоцполітики: до 4,7 тис. грн підвищився розмір середньомісячного доходу сім’ї для отримання пільги з оплати ЖКП

З 2026 року підвищився до 4660 грн розмір середньомісячного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг, повідомило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

"У 2026 році змінився розмір середньомісячного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Зазвичай пільга надається, якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує суми, який дає право на податкову соціальну пільгу. Як її розрахувати: розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи потрібно помножити на 1,4 та округлити до найближчих 10 грн", - йдеться у повідомленні міністерства.

Таким чином, у зв’язку з тим, що з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3328 грн, отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг можуть пільговики, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких в розрахунку на одну людину не перевищує 4660 грн (в 2025 році - 4240 грн).

Якщо ж дохід сім’ї є вищим за цю суму, тоді представник пільгової категорії може звернутися за призначенням житлової субсидії.

В той же час, у відомстві нагадали, що без урахування доходів пільги надаються: учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України.