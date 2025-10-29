Інтерфакс-Україна
Події
19:55 29.10.2025

Група Winner не підтримує подальше продовження пільг на електромобілі – заява

3 хв читати
Група Winner не підтримує подальше продовження пільг на електромобілі – заява

Група компаній Winner,  один з лідерів автомобільного ринку України, офіційно заявляє, що не підтримує подальше продовження пільг на електромобілі і вважає, що забезпечення справедливих і рівних внесків до державного бюджету є спільною національною відповідальністю.

"Україна перебуває у стані повномасштабної війни з росією. Ми твердо переконані, що кожен учасник ринку — незалежно від сфери діяльності — має робити свій внесок у боротьбу за незалежність і відновлення нашої держави. У цьому контексті, хоча подовження нульової ставки ПДВ та митних пільг могло б принести короткострокові вигоди для окремих продуктів, зокрема й наших, Winner не підтримує їх подальше продовження", - йдеться у заяві на сайті компанії.

Winner підкреслює, що в цілому вірить у екологічно сталий розвиток автомобільної галузі та послідовно підтримує розбудову ринку електромобілів, а також державні ініціативи, спрямовані на його стимулювання.

"Ця заява є офіційною позицією групи компаній Winner і використовується у внутрішній та зовнішній комунікації без додавання власних коментарів чи деталей", - йдеться у ній.

Як повідомлялось, 22 жовтня 2025 року Верховна Рада в ході першого читання законопроєкту про державний бюджет України підтримала поправку Дмитра Разумкова щодо продовження ще на рік, до 1 січня 2027 року, пільг на ввезення електромобілів за умови додаткових компенсаторів.

У свою чергу голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив можливість продовження пільг на ввіз електромобілів ще на рік, оскільки "це позбавляє армію на 30 млрд грн".

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн навів дані, згідно з якими у 2025 році втрати через пільгове розмитнення електромобілів сягнуть 30 млрд грн, дотації держави на електрику для "електричок" – 2 млрд грн, втрати від акцизів на пальне – 5 млрд грн.

Як повідомлялося з посиланням на експертів, у січні-вересні 2025 року в Україні зареєстровано 55,4 тис. електромобілів (нові +імпортовані вживані), тоді як за весь 2024 рік – 52,1 тис. При цьому у вересні продаж вживаних зріс більш ніж удвічі до вересня-2024 – до 6,5 тис. од., продажі нових зросли у 2,5 раза – до 2,09 тис. од.

Одним з драйверів такого зростання ринку електромобілів експерти називали очікування на скасування пільг з ПДВ та ввізного митна на електрокари.

"Віннер Імпортс Україна", яка працює в Україні понад 30 років, - офіційний імпортер в Україні автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, MG і Porsche, ексклюзивний представник Bentley. За інформацією на її сайті, зараз має 24 дилерів та сервісних партнерів Ford, 15 – MG, 9 – Volvo, 7 – Jaguar, 7 – Land Rover, 5 – Porsche та одного – Bentley.

Група Winner, крім автомобільної дистрибуції та роздрібної торгівлі, веде лізингову діяльність, а також будує та обслуговує комерційну нерухомість.

За даними Opendatabot, у 2024 році ТОВ "Віннер Імпортс Україна" отримало 1,37 млрд грн чистого прибутку (2023-го - 1,05 млрд грн), виручку збільшило на 28,7% - до 14 млрд грн.

Теги: #winner #пільги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 26.10.2025
Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

15:39 22.08.2025
Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку – "Укрфінжитло"

Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку – "Укрфінжитло"

15:00 16.07.2025
Рада підтримала два законопроєкти щодо спецрежиму Defence City з пільгами для ОПК

Рада підтримала два законопроєкти щодо спецрежиму Defence City з пільгами для ОПК

19:06 09.07.2025
"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

17:36 18.06.2025
Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

21:50 15.04.2025
Київрада ухвалила рішення про безоплатне одноразове харчування для дітей захисників і захисниць, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС у комунальних закладах освіти

Київрада ухвалила рішення про безоплатне одноразове харчування для дітей захисників і захисниць, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС у комунальних закладах освіти

03:18 17.03.2025
Орбан анонсував звільнення від податків на доходи матерів двох і більше дітей

Орбан анонсував звільнення від податків на доходи матерів двох і більше дітей

15:04 06.03.2025
Пільги на комунальні послуги для військових: все, що треба знати

Пільги на комунальні послуги для військових: все, що треба знати

13:03 25.02.2025
Кредитні пільги для військовослужбовців: що варто знати?

Кредитні пільги для військовослужбовців: що варто знати?

15:50 21.01.2025
Мінсоцполітики: Усі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю зберігаються

Мінсоцполітики: Усі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю зберігаються

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

ОСТАННЄ

Кабмін запускає цифрову екосистему ринку праці "Обрій" - Свириденко

Шмигаль обговорив з міністром оборони Португалії участь в ініціативи PURL та реалізацію програми SAFE

Глава МВС: З початку року ворог наніс 75 тис. ударів по інфраструктурі України, здебільшого по житлових будинках, лікарнях та школах

Глава МВС про прийдешню зиму: Ми в зоні достатньої готовності реагувати на будь-які виклики

Бойовики вбили понад 460 людей в пологовому будинку в Судан

Кабмін підвищив розміри грантів за програмою "Власна справа" з 2026р - Свириденко

Фіцо не підтримує ідею ЄС про закупівлю озброєння США для України

У Києві передано в суд справу двох військових, які ухилялися від служби в умовах воєнного стану – прокуратура

Прифронтові і переміщені університети отримають додаткові 10% держфінансування

Україна закриває своє посольство в Гавані – глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА