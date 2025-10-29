Група Winner не підтримує подальше продовження пільг на електромобілі – заява

Група компаній Winner, один з лідерів автомобільного ринку України, офіційно заявляє, що не підтримує подальше продовження пільг на електромобілі і вважає, що забезпечення справедливих і рівних внесків до державного бюджету є спільною національною відповідальністю.

"Україна перебуває у стані повномасштабної війни з росією. Ми твердо переконані, що кожен учасник ринку — незалежно від сфери діяльності — має робити свій внесок у боротьбу за незалежність і відновлення нашої держави. У цьому контексті, хоча подовження нульової ставки ПДВ та митних пільг могло б принести короткострокові вигоди для окремих продуктів, зокрема й наших, Winner не підтримує їх подальше продовження", - йдеться у заяві на сайті компанії.

Winner підкреслює, що в цілому вірить у екологічно сталий розвиток автомобільної галузі та послідовно підтримує розбудову ринку електромобілів, а також державні ініціативи, спрямовані на його стимулювання.

"Ця заява є офіційною позицією групи компаній Winner і використовується у внутрішній та зовнішній комунікації без додавання власних коментарів чи деталей", - йдеться у ній.

Як повідомлялось, 22 жовтня 2025 року Верховна Рада в ході першого читання законопроєкту про державний бюджет України підтримала поправку Дмитра Разумкова щодо продовження ще на рік, до 1 січня 2027 року, пільг на ввезення електромобілів за умови додаткових компенсаторів.

У свою чергу голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив можливість продовження пільг на ввіз електромобілів ще на рік, оскільки "це позбавляє армію на 30 млрд грн".

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн навів дані, згідно з якими у 2025 році втрати через пільгове розмитнення електромобілів сягнуть 30 млрд грн, дотації держави на електрику для "електричок" – 2 млрд грн, втрати від акцизів на пальне – 5 млрд грн.

Як повідомлялося з посиланням на експертів, у січні-вересні 2025 року в Україні зареєстровано 55,4 тис. електромобілів (нові +імпортовані вживані), тоді як за весь 2024 рік – 52,1 тис. При цьому у вересні продаж вживаних зріс більш ніж удвічі до вересня-2024 – до 6,5 тис. од., продажі нових зросли у 2,5 раза – до 2,09 тис. од.

Одним з драйверів такого зростання ринку електромобілів експерти називали очікування на скасування пільг з ПДВ та ввізного митна на електрокари.

"Віннер Імпортс Україна", яка працює в Україні понад 30 років, - офіційний імпортер в Україні автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, MG і Porsche, ексклюзивний представник Bentley. За інформацією на її сайті, зараз має 24 дилерів та сервісних партнерів Ford, 15 – MG, 9 – Volvo, 7 – Jaguar, 7 – Land Rover, 5 – Porsche та одного – Bentley.

Група Winner, крім автомобільної дистрибуції та роздрібної торгівлі, веде лізингову діяльність, а також будує та обслуговує комерційну нерухомість.

За даними Opendatabot, у 2024 році ТОВ "Віннер Імпортс Україна" отримало 1,37 млрд грн чистого прибутку (2023-го - 1,05 млрд грн), виручку збільшило на 28,7% - до 14 млрд грн.