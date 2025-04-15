Інтерфакс-Україна
Події
21:50 15.04.2025

Київрада ухвалила рішення про безоплатне одноразове харчування для дітей захисників і захисниць, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС у комунальних закладах освіти

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Київрада ухвалила рішення про безоплатне одноразове харчування для дітей захисників і захисниць, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС у комунальних закладах освіти

Київрада у вівторок на пленарному засіданні ухвалила рішення, відповідно до якого діти захисників і захисниць, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС, які навчаються в комунальних закладах дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, будуть забезпечуватись одноразовим харчуванням за рахунок бюджету столиці і ця пільга вже не буде обмежена дією воєнного часу, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як зазначила депутатка Київради, одна з ініціаторів рішення Олеся Зубрицька, таке рішення є своєрідною подякою нашим захисникам і захисницям та слугуватиме посиленням підтримки їхніх родин.

"Ухвалене рішення дозволить забезпечити безоплатним харчуванням за кошти бюджету Києва дітей Захисників і Захисниць України, учасників АТО/ООС, Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності, а також дітей з родин полонених, зниклих безвісти або загиблих військовослужбовців незалежно від місця реєстрації їхніх батьків. Ми усунули прогалини, які раніше не дозволяли отримувати ці пільги дітям, які навчаються в комунальних садочках, школах, професійно-технічних і фахових передвищих закладах освіти Києва, оскільки батьки не мали київської реєстрації", – підкреслила Зубрицька.

 

 

Теги: #діти #рада #пільги

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