Інтерфакс-Україна
Події
20:57 19.01.2026

DeepState фіксує продовження просування ворога в Покровську

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Ворог продовжує просування в містах Покровськ та Мірноград Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"В останньому оновленні мапи збільшилася червона зона в північній частині Покровська. Противник продовжує затягувати в місто все більше і більше своєї піхоти яка поглинає місто, закріплюється та формує свої позиції по можливості зайнятої місцевості", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі проєкту.

Аналітики також фіксують активізацію ворога біля населеного пункту Гришине Покровської міської громади. "Противник розуміє важливість Гришиного, адже знає про логістику і роль цього села в ній, роботу пілотів звідти, а також про зв'язок з Покровськом та Мирноградом", - зазначено у повідомленні.

"Окремо варто зазначити про Мирноград, в якому кишить кацапською піхотою, де можна наштовхнутися на засідку чи раптовий вогневий контакт в будь-якій точці міста. На жаль, за попередньою інформацією доступ в Мирноград по суті обмежений і туди практично неможливо ні зайти ні вийти, а здійснити такі маневри є реальною лотереєю. Битва за міста триває. Наразі Сили Оборони намагаються виснажити ресурс ворога, працюючи в першу чергу по ньому дронами, однак сил у кацапів ще достатньо, щоб здійснювати безперебійний "раш" піхотою в місто", - резюмують у повідомленні DeepState.

 

Теги: #фронт #ситуація

