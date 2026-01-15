Інтерфакс-Україна
02:38 15.01.2026

Від початку доби відбулось 118 боєзіткнень - Генштаб

Від початку доби середи на фронті відбулось 118 бойових зіткнень, з них 23 боя на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень. Противник завдав 31 авіаційний удар, скинув 71 керовану авіабомбу, здійснив 3736 ударів дронами-камікадзе та 2854 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські військові відбили одну атаку російських загарбників, противник здійснив 105 обстрілів, з яких три з реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Зеленого та у бік населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На куп’янському напрямку противник здійснив три атаки на позиції українських військ у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової, два боєзіткнення досі тривають.

На лиманському напрямку російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На слов’янському напрямку українські військові сьогодні відбили п’ять ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

На костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції захисників в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

На покровському напрямку ворог здійснив 23 спроби потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 та поранили 25 окупантів, знищили одну артилерійську систему, три мотоцикли, 55 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільної техніки, наземний роботизований комплекс, три укриття особового складу та один пункт управління БпЛА. Крім того, уражено шість артилерійських систем, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та сім укриттів особового складу противника", - сказано в зведенні.

На олександрівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває. Гаврилівка зазнала ворожого авіаудару.

На гуляйпільському напрямку українські військові сьогодні відбивали 17 атак ворога у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки. Ворог завдав авіаудару по Староукраїнці.

На оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Приморського. Ворог завдав авіаударів по Різдвянці та Залізничному.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KSDBbG181KfgS2uK6YxjV6JX6EJekdRotFe4HSxHJ59vNadEvx3EtXHMpxVUTaJFl

