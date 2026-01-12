Інтерфакс-Україна
"Хартія" встановила прапор України над будівлею міськради Куп’янська

У 13-тій бригаді оперативного призначення "Хартія" 2-го корпусу Національної гвардії України повідомили про завершення зачистки та встановлення державного прапора України над будівлею міської ради міста Куп'янськ.

"Хартія" встановила контроль над будівлею міської ради Куп’янська. Пошуково-ударне угруповання "Хартія" і тактичне угруповання "Куп’янськ" завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі підрозділу.

Воїни розвідувально-ударної групи (Р.У.Г.) 4-го батальйону бригади "Хартія" встановили державний прапор України над будівлею мерії в центрі Куп’янська.

"Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів – усьому, що ми називаємо методом "Хартії", – можна успішно зупиняти і знищувати ворога", – коментує командир 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковник Ігор Оболєнський.

Повідомлення супроводжується відео із кадрами штурму Куп’янської мерії.

 

