Сотні поліцейських постраждали під час заворушень у Турині - ЗМІ

Сотні поліцейських постраждали під час масових заворушень у Турині, коли група анархістів напала на правоохоронців під час демонстрації, спричинивши тілесні ушкодження та пошкодження їхнього спорядження, повідомляє італійське ANSA.

"Цей день був позначений підрахунком збитків і політичними суперечками: постраждали сотні правоохоронців, а парламентська більшість вирішила прискорити ухвалення нових жорсткіших норм щодо безпеки", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, напад групи анархістів стався ввечері суботи. На даний момент заарештовано щонайменше трьох учасників нападу: 22-річного юнака, який, за інформацією поліції, входив до групи нападників, а також двох італійців 31 та 35 років.

Наразі арешт 22-річного здійснено за звинуваченням у "спільному нанесенні тілесних ушкоджень посадовій особі під час громадського порядку на демонстраціях". Також зареєстровано заяву про грабіж.

Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх винних не лише в нападі, а й у масових заворушеннях, що охопили місто. 24 особи після перебування у відділку поліції звинувачені у злочинах, що включають опір, незаконне носіння зброї, приховування обличчя та невиконання рішень влади.

Джерело: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/01/meloni-dagli-agenti-feriti-a-torino-e-tentato-omicidio_655acd99-0088-4f0f-a933-ae739644ac87.html