Інтерфакс-Україна
Події
06:58 02.02.2026

Черкащина зазнала масованої атаки БпЛА є пожежі та четверо травмованих - ОВА

1 хв читати

Черкаська область у ніч на понеділок зазнала масованої атаки ворожих безпілотників, у кількох локаціях, за попередніми даними, травмовано чотирьох людей, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Важка ніч для Черкащини. рф влаштувала нам масовану атаку з неба. Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі. За попередніми даними, маємо чотирьох травмованих", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком понеділка.

На місцях подій працюють усі необхідні служби.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/17915

Теги: #постраждалі #черкаська #атака

