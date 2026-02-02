Окупанти за добу втратили 850 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 2 танки, 25 артсистем, 1 бронемашину, 1083 БПЛА, а також 148 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.26, орієнтовно, склали: особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб, танків – 11 627 (+2), бойових броньованих машин – 23 981 (+1), артилерійських систем – 36 802 (+25), РСЗВ – 1 633 (+1), засоби ППО – 1 291 (+1), літаків – 435 (+0), гелікоптерів – 347 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1083), крилаті ракети – 4 205 (+0), кораблі/катери – 28 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од, спеціальна техніка – 4 057 (+2)", – зазначено у повідомленні.

Дані уточнюються.