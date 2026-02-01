Інтерфакс-Україна
08:12 01.02.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 338 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 338 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 неділі. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4053 дрони-камікадзе та здійснив 3319 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 190 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

