Сили безпілотних систем уразили за добу 591 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 591 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 275 одиниць особового складу, з яких 186 – ліквідовано; 13 точок вильоту БпЛА; 4 танки; 3 артилерійські системи; 5 одиниць автомобільної техніки; 16 мотоциклів; 42 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж січня (01–31.01) знищено/уражено 28709 цілей, з них – 9387 особовий склад противника", - повідомили СБС.