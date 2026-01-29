Інтерфакс-Україна
Події
08:43 29.01.2026

ППО України знешкодила 84 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на семи локаціях

1 хв читати
ППО України знешкодила 84 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на семи локаціях

Сили оборони України у ніч проти четверга знешкодили 84 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 7 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 29 січня (з 18:00 28 січня) противник атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали Повітряні сили.

 

Теги: #ппо #цілі #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 28.01.2026
У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

20:14 27.01.2026
Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

15:51 27.01.2026
У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

08:04 27.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 858 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 858 ворожих цілей

08:42 26.01.2026
ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

10:50 24.01.2026
ППО знешкодила вночі один з найвищих відсотків дронів та ракет, випущених з РФ по Україні, але є влучання на 17 локаціях – ПС ЗСУ

ППО знешкодила вночі один з найвищих відсотків дронів та ракет, випущених з РФ по Україні, але є влучання на 17 локаціях – ПС ЗСУ

09:27 24.01.2026
ППО України знешкодило 15 ракет та 357 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях

ППО України знешкодило 15 ракет та 357 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 17 локаціях

08:16 23.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 841 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 841 ворожу ціль

22:49 22.01.2026
Україна отримає новий пакет необхідної ППО – Зеленський за підсумками зустрічей в Давосі

Україна отримає новий пакет необхідної ППО – Зеленський за підсумками зустрічей в Давосі

18:49 22.01.2026
Норвегія зі своїх складів передала Україні минулого тижня ракети до систем ППО для захисту енергетики

Норвегія зі своїх складів передала Україні минулого тижня ракети до систем ППО для захисту енергетики

ВАЖЛИВЕ

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Кабмін направив 3,28 млрд грн додфінансування науковим установам та вишам за результатами держатестації

Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула, ще семеро постраждалих

До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

Уночі війська РФ атакували чотири райони Дніпропетровщини, двоє поранених - ДСНС

Окупанти за добу втратили 830 осіб та 88 од. спецтехніки - Генштаб

Під ворожим обстрілом опинилися 34 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 16 постраждалих

Ворог атакував БпЛА Одесу, пошкоджено обʼєкт інфраструктури

У Колумбії розбився літак з 15 людьми, серед жертв депутат парламенту - ЗМІ

29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РФ втратила два літаки Су-30 і Су-32 - ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА