Інтерфакс-Україна
Події
08:16 23.01.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 841 ворожу ціль

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 841 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 323 одиниці особового складу, з яких 185 – ліквідовано; 47 точок вильоту БпЛА; один танк; 17 артилерійських систем; 18 одиниць автомобільної техніки; 19  мотоциклів; 52 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж січня (01–22.01) знищено/уражено 20620 цілей, з них – 6785 особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

