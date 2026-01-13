СБУ та ВМС ЗСУ уразили завод із виробництва БпЛА у Таганрозі

Підрозділи Служби безпеки України та Військово-Морських сил Збройних сил України завдали удару по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро", який розташований у Таганрозі Ростовської області РФ.

"Центр спецоперацій "Альфа" СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України завдали удару по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро", який розташований у Таганрозі Ростовської області рф. В результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа. "Атлант Аеро" займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також складових частин для БпЛА "Оріон" для окупаційних військ", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі спецслужби.

Зазначається, що ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників.