Інтерфакс-Україна
Події
10:47 30.01.2026

СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

Служба безпеки України запобігла новим терактам в Одесі: затримано трьох місцевих мешканців, які готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в п’ятницю українська спецслужба інформує, що теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб.

"У такий спосіб рашисти сподівалися не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільного населення України", - зазначається в повідомленні.

В СБУ наголошують, що за даними Головного управління внутрішньої безпеки та слідства СБУ, основними "цілями" російської агентури були спецпризначенці Служби безпеки та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на південному фронті.

За інформацією відомства, спочатку фігуранти тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто.

"Згодом вони отримали від фсб координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої (СВП). Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу в квартиру двох військовослужбовців Сил оборони. Потім терористи мали забрати зі схованок нові СВП, щоб підірвати авто наступних "цілей", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантів, коли вони з вибуховими пристроями їхали до помешкань українських військових.

"Завдання ворога виконували троє місцевих агентів фсб – 36-річний ухилянт і двоє його спільників: дезертир та представник ГО з охорони громадського порядку", - уточнюють в українській спецслужбі.

На місці затримання у них вилучено СВП та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили спільно з бійцями ЦСО "А" та слідчими СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #одеса #сбу #агенти_рф

