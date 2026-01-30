Інтерфакс-Україна
13:31 30.01.2026

Сильні морози повернуться в Україну на вихідних

Погода у західних, північних та Вінницькій областях в останній день січня очікується без опадів, температура вночі очікується на рівні 12-17° морозу, вдень 9-14° морозу, на Закарпатті протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території країни у суботу, 31 січня, очікується сніг, на південному сході України з дощем, у південних, більшості центральних та Харківській областях ожеледь та налипання мокрого снігу. Температура протягом доби очікується 5-10° морозу, у Приазов’ї та в Луганській області від 3° морозу до 2° тепла, в Криму 1-6° тепла.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

В Києві 31 січня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 10-12° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура в день 31 січня була зафіксована на позначці 8,1° тепла в 2015 році, а найнижча – на позначці 25,2° морозу (вночі) в 1954 році.

В неділю, 1 лютого, в Україні очікується холодна погода: температура вночі 20-25°, вдень 13-18° морозу, у південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі 12-17°, вдень 8-13° морозу. В Криму вночі та вдень очікується 3-8° морозу, на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

Без опадів, лише у південно-східній частині вночі невеликий сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

В Києві 1 лютого холодна без опадів погода з температурою вночі 20-22°, вдень 14-16° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

