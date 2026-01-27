Інтерфакс-Україна
13:28 27.01.2026

В Україні потепління з мокрим снігом, дощем та ожеледдю

Невеликий мокрий сніг та дощ прогнозується у середу, 28 січня, по всій Україні, крім південного сходу, повідомляє Укргідрометцентр.

На Правобережжі туман; у більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь. На дорогах, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу (на Лівобережжі до 9° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла; на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму 7-12°.

У Києві у середу невеликі опади, переважно у вигляді дощу, туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 28 січня найвища температура вдень була 7,5° тепла в 1983 та 1990 рр., найнижча вночі 22,6° морозу в 1892 р.

В четвер, 29 січня, в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на півдні та південному сході країни без істотних опадів. Вночі та вранці у більшості північних, західних і центральних областей місцями туман. На дорогах, крім півдня та Закарпаття, подекуди ожеледиця.

Вітер південний (на заході та півночі країни вдень північно-східний), 5-10 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла; на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У Києві у четвер невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби близько 0°.

