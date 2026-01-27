Інтерфакс-Україна
14:20 27.01.2026

Міносвіти: вже 68 освітніх осередків у 25 країнах світу пройшли верифікацію

До офіційного переліку уже увійшли 68 освітніх осередків, які відповідають державним вимогам та отримали право реалізовувати програму українознавчого компонента для українських дітей у 25 країнах світу, повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

"У межах реалізації політики "Діти за кордоном" ми системно працюємо над тим, щоб українські діти за межами України мали якісну, визнану та безперервну освіту українською мовою. Один із ключових інструментів цієї політики — верифікація суботніх і недільних шкіл за кордоном. Сьогодні вже 68 освітніх осередків у 25 країнах світу пройшли верифікацію", - написала Кузьмичова в мережі Facebook.

Вона наголосила, що таких шкіл має бути більше, адже "за кожною з них стоять діти, родини й учителі, які щодня тримають зв’язок з Україною".

Також заступниця міністра анонсувала серію з 10 зустрічей з представниками суботніх і недільних шкіл з усього світу.

"Під час зустрічей говоритимемо про сутність і мету верифікації, її переваги для дітей, батьків і вчителів, а також механізм зарахування результатів навчання та визнання освітнього шляху дитини в Україні", - написала вона.

Верифікація суботніх і недільних шкіл — це офіційна процедура підтвердження відповідності освітнього осередку вимогам Міносвіти України, яку проводить комісія за участю Міносвіти і Міністерства закордонних справ.

Після успішного проходження верифікації школа потрапляє до офіційного переліку верифікованих освітніх осередків, що дає їй право організовувати навчання за програмою українознавчого компонента відповідно до українських стандартів.

