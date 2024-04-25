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16:07 25.04.2024

Лише 26% наданих інформаційних повідомлень про зруйноване та пошкоджене житло проходять верифікацію

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Лише 26% наданих інформаційних повідомлень про зруйноване та пошкоджене житло проходять верифікацію

Лише 26% поданих власниками повідомлень про зруйноване або пошкоджене внаслідок агресії Росії житло проходять верифікацію, інформація про них є в Держреєстрі майнових прав, повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Наталія Козловська.

"Лише 26% інформаційних повідомлень людей, майно яких отримало пошкодження або було знищено, підтверджено записом про право власності у Державному реєстрі майнових прав. Величезна кількість людей, які подають документи на отримання компенсацій, не можуть отримати доступ до ресурсів, що підтверджують їхнє право власності. Основна маса відмов комісій на місцях - на підставі того, що у людей не оформлені правовстановлювальні документи", - повідомила Козловська під час "круглого" столу "Доступ до компенсації за зруйноване житло: проблемні питання підтвердження права власності та шляхи їх врегулювання" у Києві у четвер.

Вона наголосила як на важливості спільного з Міністерством юстиції проєкту, що стимулює населення вносити дані про свою власність до Держреєстру, так і на діджиталізації інформації БТІ, що ускладнюється недоступністю або фізичним знищенням низки архівів внаслідок війни.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн. на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості – максимум 350 тис. грн для квартири та 500 тис. грн – для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

З 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване війною житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню та розташовано на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".

Теги: #житло #руйнування #верифікація

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