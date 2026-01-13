Станом на 1 січня в Україні підтверджено пошкодження/руйнація більш 2,5 тис об’єктів в медзакладах

Станом на 1 січня 2026 року в Україні підтверджено пошкодження або руйнація через війну більш 2551 об’єктів у 817 медичних закладах.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, зокрема, внаслідок дій ворога повністю зруйновано 327 об'єктів, що входять до складу 125 закладів охорони здоров'я.

Найбільших пошкоджень зазнали медичні заклади Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Запорізької та Миколаївської областей.

МОЗ зазначає, що наразі триває відновлення зруйнованих медзакладів.

Зокрема, наразі повністю відновлено 703 об’єктів, ще 325 об’єктів перебувають у стані часткового відновлення.

Втім відомство наголошує, що внаслідок повторних ворожих атак 65 об’єктів, які раніше були відновлені, зазнали нових пошкоджень.

"Дані щодо об’єктів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, залишаються обмеженими через відсутність можливості підтвердити масштаби руйнувань", - зазначає МОЗ.

Також відомство повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення було знищено 283 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 171 авто пошкоджене, а 80 - захоплено ворогом.