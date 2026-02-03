Кількість будинків без теплопостачання в Києві внаслідок нічної атаки ворога зросла до 1170 - Кличко

Фото: Київська міська рада

Кількість будинків без теплопостачання в Києві внаслідок нічної атаки ворога зросла до 1170, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі станом на 08:20 вівторка.

"Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру столиці. Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання. Комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи. А в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають", - написав Кличко у Телеграмі.

Напередодні столичний голова повідомляв, що в Києві без тепла залишалося близько 80 багатоповерхівок.