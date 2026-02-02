Інтерфакс-Україна
23:07 02.02.2026

Електромережі у Києві відновлюють 63 бригади, теплопостачання – 220 бригад - Шмигаль

Електромережі у Києві відновлюють 63 бригади, теплопостачання – 220 бригад, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетики в Києві та області.

"Над відновленням електромереж у Києві працюють 63 бригади, над відновленням тепла — понад 220 бригад, зокрема бригади "Укрзалізниці" та з різних областей. НАК "Нафтогаз" готовий додатково посилити місто ще 40 бригадами фахівців. Сьогодні також запустили додаткові когенераційні установки у Київській області. Це реальні кроки до енергонезалежності наших громад. Крім того, вже є домовленості з партнерами щодо постачання додаткових установок. Завдання номер один — якомога більше додаткової генерації. Це пріоритет", - написав Шмигаль у власному Телеграм-каналі в понеділок.

"Міжнародні партнери продовжують посилювати підтримку і по інших напрямках. Лише за минулий тиждень ми отримали понад 38 тонн енергетичного обладнання зі Швейцарії, Німеччини, Данії, Австрії та Словаччини. У дорозі генератори, трансформатори, когенераційні  установки та інше обладнання з ЄС, Литви, Австрії, Польщі, Фінляндії, Франції, Азербайджану, Нідерландів, а також від UNDP та UNICEF/WASH. Також майже 342 тонни допомоги вже передали з хабів Міненерго операторам систем розподілу електроенергії,  тепло- та енергогенеруючим підприємствам, компаніям нафтогазового комплексу, органам місцевого самоврядування", - повідомив міністр у Телеграмі.

