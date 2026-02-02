Комунальні аптеки Києва зробили запас ліків на випадок повного блекауту і розробили графік роботи
Комунальні аптеки Києва мережі "Фармація" зробили запас препаратів на випадок повного блекауту, розробили графік роботи, повідомила директор Департаменту охорони здоров’я (ДОЗ) КМДА Тетяна Мостепан.
"Є комунальні підприємства, як-от "Фармація" міста Києва, - це точно там, де можна впливати та домовлятися про організацію роботи. Вони вже зробили необхідні запаси серцево-судинних, інсулінів, знеболювальних груп. Будуть працювати в цілодобовому режимі три аптеки на лівому березі, три аптеки - на правому. Вся мережа буде працювати, бо фактично 90% їхніх аптек знаходяться на базі стаціонарних лікарень, і вони будуть працювати в штатному режимі", - сказала вона в інтерв’ю на YouTube каналі "Доктор Булавінова".
При цьому Мостепан зазначила, що пацієнти зможуть отримати ліки. "Тут не буде проблем, але я раджу пацієнтам, які мають хронічні захворювання, запастися, щоб потім не нервуватися", - додала вона.
"Ми пропрацювали взагалі всю цю історію і з аптеками, і з первинною медико-санітарною допомогою, і клініко-діагностичними центрами. Якщо буде повний блекаут, то зрозуміло, що всі вони перейдуть, по-перше, в оптимізований режим. Це будуть чергові кабінети, де будуть приймати пацієнтів, буде графік чергувань. Вони перейдуть, скоріше за все, на паперовий документобіг: це будуть паперові рецепти, паперові лікарняні, паперові направлення тощо. Обов’язково все буде фіксуватися і потім занесене в електронну систему охорони здоров’я", - зазначила Мостепан.