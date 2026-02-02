Інтерфакс-Україна
Медицина
13:02 02.02.2026

Комунальні аптеки Києва зробили запас ліків на випадок повного блекауту і розробили графік роботи

2 хв читати
Комунальні аптеки Києва мережі "Фармація" зробили запас препаратів на випадок повного блекауту, розробили графік роботи, повідомила директор Департаменту охорони здоров’я (ДОЗ) КМДА Тетяна Мостепан.

"Є комунальні підприємства, як-от "Фармація" міста Києва, - це точно там, де можна впливати та домовлятися про організацію роботи. Вони вже зробили необхідні запаси серцево-судинних, інсулінів, знеболювальних груп. Будуть працювати в цілодобовому режимі три аптеки на лівому березі, три аптеки - на правому. Вся мережа буде працювати, бо фактично 90% їхніх аптек знаходяться на базі стаціонарних лікарень, і вони будуть працювати в штатному режимі", - сказала вона в інтерв’ю на YouTube каналі "Доктор Булавінова".

При цьому Мостепан зазначила, що пацієнти зможуть отримати ліки. "Тут не буде проблем, але я раджу пацієнтам, які мають хронічні захворювання, запастися, щоб потім не нервуватися", - додала вона.

"Ми пропрацювали взагалі всю цю історію і з аптеками, і з первинною медико-санітарною допомогою, і клініко-діагностичними центрами. Якщо буде повний блекаут, то зрозуміло, що всі вони перейдуть, по-перше, в оптимізований режим. Це будуть чергові кабінети, де будуть приймати пацієнтів, буде графік чергувань. Вони перейдуть, скоріше за все, на паперовий документобіг: це будуть паперові рецепти, паперові лікарняні, паперові направлення тощо. Обов’язково все буде фіксуватися і потім занесене в електронну систему охорони здоров’я", - зазначила Мостепан.

Теги: #київ #сценарій #аптеки #блекаут

