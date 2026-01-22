Інтерфакс-Україна
Медицина
19:04 22.01.2026

НСЗУ планує чітко визначити, які послуги можуть надаватися дистанційно або за допомогою телекомунікацій – голова НСЗУ

1 хв читати
НСЗУ планує чітко визначити, які послуги можуть надаватися дистанційно або за допомогою телекомунікацій – голова НСЗУ

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) планує чітко визначити, які послуги можуть надаватися дистанційно або за допомогою засобів телекомунікації, повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

"Ми готуємося описати досить чітко, які послуги можуть абсолютно спокійно надаватися телекомунікаційним шляхом в частині того, що навіть лікар може знаходитися віддалено з огляду на ту ситуацію, яка є в країні", – сказала вона в інтерв’ю на каналі "Доктор Булавінова".

Гусак зазначила, що низка медпослуг можуть надаватися тільки безпосередньо в медичному закладі, тому виявлені НСЗУ випадки надання таких послуг пацієнтам в Україні лікарями, які знаходяться за кордоном, "це взагалі нонсенс, це порушення ліцензійних умов, медична допомога має надаватися за місцем додання медичної допомоги".

"Ми будемо відстежувати, який обсяг таких послуг, де частіше вони використовуються, чи є можливість використовувати саме телекомунікаційним способом надавати такі послуги. Наприклад, рентгенологи, інші лікарі, які можуть описувати, наприклад, знімки від тієї чи іншої діагностики, насправді можуть це робити віддалено", – сказала вона.

Втім Гусак зауважила, що "загальна політика контролю за кількістю послуг, які надаються українцям, які виїхали за кордон, буде розглядатися після того, коли ми побачимо яка кількість послуг і яка кількість людей, які безпосередньо там знаходяться".

Теги: #послуги #медицина

