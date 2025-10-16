Мобільні ЦНАПи надали держпослуги понад 7,5 тис. українців у ІІ кв. 2025 року

Мобільні ЦНАПи та цифрові валізи допомогли отримати держпослуги більш ніж 7,5 тис. українцям у ІІ кварталі 2025 року, повідомляє міністерство цифрової трансформації.

Згідно з релізом міністерства, зростає потреба у прифронтових регіонах , де попит на виїзні сервіси зріс у 2–5 разів.

У телеграм-каналі відомство наголосило, що найчастіше послуги через мобільні ЦНАПи замовляють у прифронтових та прикордонних областях, зокрема у Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Сумській та Чернігівській.

Мінцифри зазначає, щоб скористатися послугами слід звʼязатися із ЦНАПом громади, де ви проживаєте , телефоном чи в месенджерах, через електронну пошту або онлайн-форму на сайті міста.

Крім того, можна замовити послугу через ЧатБот Свої від Дія. Цифрова громада в Telegram або Viber, обравши "Розпочати", далі " головне меню", "послуги", "Цифрова валіза"та "Замовити". Слідом вказати ПІБ, додати адресу та інші дані для звʼязку, щоб надалі працівники ЦНАПу мали змогу звʼязатися із користувачем.