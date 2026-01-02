Інтерфакс-Україна
Події
19:06 02.01.2026

Мінекономіки повертає рівень зарплати як критерій для бронювання

2 хв читати
Мінекономіки повертає рівень зарплати як критерій для бронювання
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вирішило повернути до критеріїв визначення суб’єктів господарювання, що мають важливе значення для галузей національної економіки, рівень середньої зарплати по відношенню до середньої зарплати.

Згідно з наказом №3650 від 22 грудня 2025 року, який розміщений на сайті міністерства, на бронювання можуть розраховувати підприємства, в яких не менше 50 працівників та які мають середню зарплату за останній звітний місяць мінімум вдвічі більшу за середню зарплату по країні за останній звітний податковий рік.

Для підприємств, в яких від 20 до 49 працівників, зарплата має бути мінімум втричі більшою.

За інформацією міністерства, подібні критерії були у наказі Мінекономіки №28003 від 18 грудня 2024 року, але у новій діючій його редакції, затвердженій наказом №471 від 11 вересня 2025 року, вони вже відсутні.

Окрім того, на статус важливого для економіки підприємства можуть розраховувати виробники з переліку техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, затвердженого Мінекономіки.

Крім того, наказ від 22 грудня 2025 року посилює безпекові обмеження, забороняючи визнавати важливими підприємства, бенефіціарами яких є резиденти Російської Федерації, Республіки Білорусь або країн з чорного списку FATF, за винятком осіб, що законно проживають в Україні.

Наразі відсутня інформація про державну реєстрацію нового наказу у Міністерстві юстиції.

Джерело: https://me.gov.ua/view/8f6e73c4-4d56-4aea-abb9-b4b067063246

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-25#Text

https://me.gov.ua/view/6c448074-94e0-49fd-bee5-bc590d29bb11

Теги: #бронювання #умови

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:56 19.12.2025
Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

01:27 16.12.2025
Проведення виборів потребує припинення вогню – Зеленський

Проведення виборів потребує припинення вогню – Зеленський

20:20 11.12.2025
Зеленський про вибори: Має бути припинення вогню, щонайменше на період виборчого процесу та голосування

Зеленський про вибори: Має бути припинення вогню, щонайменше на період виборчого процесу та голосування

13:16 10.12.2025
Для виборів потрібно безпекові умови, перемир'я і завершення воєнного стану - думки експертів та політиків

Для виборів потрібно безпекові умови, перемир'я і завершення воєнного стану - думки експертів та політиків

12:11 08.12.2025
Кабмін скасував 72-годинну перевірку для бронювання, воно здійснюватиметься швидше – Мінекономіки

Кабмін скасував 72-годинну перевірку для бронювання, воно здійснюватиметься швидше – Мінекономіки

19:42 30.11.2025
WSJ: США та Україна обговорюють можливі терміни виборів і варіанти територіального обміну з РФ

WSJ: США та Україна обговорюють можливі терміни виборів і варіанти територіального обміну з РФ

06:16 30.11.2025
Відмова Путіна від відновлення імперії зробить мир досяжним - Барро

Відмова Путіна від відновлення імперії зробить мир досяжним - Барро

16:19 27.11.2025
Бізнес закликає Кабмін зробити безперервною процедуру перебронювання працівників із чинною відстрочкою

Бізнес закликає Кабмін зробити безперервною процедуру перебронювання працівників із чинною відстрочкою

10:49 27.11.2025
Держетнополітики розпочинає бронювання священнослужителів-працівників релігійних організацій

Держетнополітики розпочинає бронювання священнослужителів-працівників релігійних організацій

06:58 22.11.2025
Венс назвав три ключові умови для будь-якого мирного плану по завершенню війни в Україні

Венс назвав три ключові умови для будь-якого мирного плану по завершенню війни в Україні

ВАЖЛИВЕ

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

Зеленський: Відсьогодні Іващенко продовжить служити країні на позиції керівника воєнної розвідки України

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, одна з них у важкому стані

ОСТАННЄ

Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

Уряд надав можливість чинним ПУП працювати надалі без проведення конкурсу – Міненерго

Космічні сили США в 2026 році запустять супутники для тестування орбітального дозаправлення

Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

Аварійно-рятувальна операція в Харкові триває, врятовано 12 осіб

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

Двоє цивільних постраждали від ворожих атак в Синельниківському районі - Дніпропетровська ОВА

СБС уразили об’єкти росіян на тимчасово окупованій території

За 2025 рік прикордонники зупинили 1400 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА