Мінекономіки повертає рівень зарплати як критерій для бронювання

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вирішило повернути до критеріїв визначення суб’єктів господарювання, що мають важливе значення для галузей національної економіки, рівень середньої зарплати по відношенню до середньої зарплати.

Згідно з наказом №3650 від 22 грудня 2025 року, який розміщений на сайті міністерства, на бронювання можуть розраховувати підприємства, в яких не менше 50 працівників та які мають середню зарплату за останній звітний місяць мінімум вдвічі більшу за середню зарплату по країні за останній звітний податковий рік.

Для підприємств, в яких від 20 до 49 працівників, зарплата має бути мінімум втричі більшою.

За інформацією міністерства, подібні критерії були у наказі Мінекономіки №28003 від 18 грудня 2024 року, але у новій діючій його редакції, затвердженій наказом №471 від 11 вересня 2025 року, вони вже відсутні.

Окрім того, на статус важливого для економіки підприємства можуть розраховувати виробники з переліку техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, затвердженого Мінекономіки.

Крім того, наказ від 22 грудня 2025 року посилює безпекові обмеження, забороняючи визнавати важливими підприємства, бенефіціарами яких є резиденти Російської Федерації, Республіки Білорусь або країн з чорного списку FATF, за винятком осіб, що законно проживають в Україні.

Наразі відсутня інформація про державну реєстрацію нового наказу у Міністерстві юстиції.

Джерело: https://me.gov.ua/view/8f6e73c4-4d56-4aea-abb9-b4b067063246

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-25#Text

https://me.gov.ua/view/6c448074-94e0-49fd-bee5-bc590d29bb11