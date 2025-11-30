Інтерфакс-Україна
Події
06:16 30.11.2025

Відмова Путіна від відновлення імперії зробить мир досяжним - Барро

2 хв читати

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що переговори Макрона й Зеленського 1 грудня у Парижі стосуватимуться просування мирних переговорів. Про це в переддень візиту президента України до Франції повідомляє La Tribune Dimanche.

В ексклюзивному інтерв'ю виданню Барро наголосив на ролі, яку має відіграти ЄС в примушенні Путіна до миру на основі мирного плану Трампа.

"Ми також забезпечили, щоб будь-що, що підпадає під компетенцію європейських держав, не могло бути прийнято без нашої участі. Це стосується процесу вступу України до Європейського Союзу, заморожених російських активів у Європі, реінтеграції Росії до G7 і, перш за все, європейської безпеки", - сказав Барро в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

"Ми раді вітати президента Зеленського в Парижі в понеділок, 1 грудня, для просування переговорів. Мир досяжний, за умови, що Володимир Путін відмовиться від своєї марної надії на відновлення Радянської імперії, починаючи з підкорення України. Україна належить українцям і тільки їм", - наголосив Барро.

На думку шефа французької дипломатії, у Путіна є причини серйозно сприймати доопрацьований на переговорах у Женеві план Трампа, оскільки "просування російської армії відбувається ціною величезних втрат: щодня на фронті гине понад 1000 російських солдатів". Барро наголосив, що Росія буде змушена або погодитися зупинити війну, або готуватися до нових санкцій за посиленної підтримки України з боку європейських держав.

Джерело: https://www.latribune.fr/article/la-tribune-dimanche/politique/43143291078862/jean-noel-barrot-ministre-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-zelensky-a-toute-la-legitimite-pour-conduire-l-ukraine-vers-la-paix

Теги: #мир #візит #франція #умови

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:13 29.11.2025
Заступник міністра закордонних справ обговорив у Польщі відбудову України, безпеку та підтримку української громади

Заступник міністра закордонних справ обговорив у Польщі відбудову України, безпеку та підтримку української громади

20:34 28.11.2025
Лувр підвищить на 45% ціни на квитки для туристів з країн поза ЄС з 14 січня

Лувр підвищить на 45% ціни на квитки для туристів з країн поза ЄС з 14 січня

10:50 28.11.2025
Орбан повідомив, що прямує з візитом до Росії

Орбан повідомив, що прямує з візитом до Росії

11:39 26.11.2025
До Києва прибула глава МЗС Латвії

До Києва прибула глава МЗС Латвії

19:09 25.11.2025
Прем’єр-міністр Іспанії: Ми перебуваємо на вирішальному етапі досягнення справедливого і тривалого миру

Прем’єр-міністр Іспанії: Ми перебуваємо на вирішальному етапі досягнення справедливого і тривалого миру

04:30 25.11.2025
Миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією, вважає сенатор Грем

Миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією, вважає сенатор Грем

19:42 24.11.2025
Мирний план для України рухається у правильному напрямку - прем’єр Фінляндії

Мирний план для України рухається у правильному напрямку - прем’єр Фінляндії

02:49 23.11.2025
Макрон: жодні кордони не повинні бути змінені силою, а Україна ніколи не повинна бути вразливою

Макрон: жодні кордони не повинні бути змінені силою, а Україна ніколи не повинна бути вразливою

06:58 22.11.2025
Венс назвав три ключові умови для будь-якого мирного плану по завершенню війни в Україні

Венс назвав три ключові умови для будь-якого мирного плану по завершенню війни в Україні

20:06 21.11.2025
Фон дер Ляєн та Кошту: Працюємо разом з Україною над справедливим миром – нічого про Україну без України

Фон дер Ляєн та Кошту: Працюємо разом з Україною над справедливим миром – нічого про Україну без України

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула і 11 постраждали внаслідок атаки російських дронів на Вишгород – ОВА

Зеленський повідомив про наявність кандидатури на міністра юстиції та чекає кандидатур на міністра енергетики

Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

ОСТАННЄ

Двоє цивільних постраждали від атак російських БпЛА в Дніпропетровській області – ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців - Генштаб

30 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Одна людина загинула і 11 постраждали внаслідок атаки російських дронів на Вишгород – ОВА

Пожежі й руйнування у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА - ОВА

Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

Сили оборони відбили з початку доби 260 ворожих атак - Генштаб

Троє жителів Київської області, які постраждали внаслідок російських атак залишаються в лікарнях

ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

Зеленський повідомив про наявність кандидатури на міністра юстиції та чекає кандидатур на міністра енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА