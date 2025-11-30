Відмова Путіна від відновлення імперії зробить мир досяжним - Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що переговори Макрона й Зеленського 1 грудня у Парижі стосуватимуться просування мирних переговорів. Про це в переддень візиту президента України до Франції повідомляє La Tribune Dimanche.

В ексклюзивному інтерв'ю виданню Барро наголосив на ролі, яку має відіграти ЄС в примушенні Путіна до миру на основі мирного плану Трампа.

"Ми також забезпечили, щоб будь-що, що підпадає під компетенцію європейських держав, не могло бути прийнято без нашої участі. Це стосується процесу вступу України до Європейського Союзу, заморожених російських активів у Європі, реінтеграції Росії до G7 і, перш за все, європейської безпеки", - сказав Барро в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

"Ми раді вітати президента Зеленського в Парижі в понеділок, 1 грудня, для просування переговорів. Мир досяжний, за умови, що Володимир Путін відмовиться від своєї марної надії на відновлення Радянської імперії, починаючи з підкорення України. Україна належить українцям і тільки їм", - наголосив Барро.

На думку шефа французької дипломатії, у Путіна є причини серйозно сприймати доопрацьований на переговорах у Женеві план Трампа, оскільки "просування російської армії відбувається ціною величезних втрат: щодня на фронті гине понад 1000 російських солдатів". Барро наголосив, що Росія буде змушена або погодитися зупинити війну, або готуватися до нових санкцій за посиленної підтримки України з боку європейських держав.

Джерело: https://www.latribune.fr/article/la-tribune-dimanche/politique/43143291078862/jean-noel-barrot-ministre-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-zelensky-a-toute-la-legitimite-pour-conduire-l-ukraine-vers-la-paix