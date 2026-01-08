Інтерфакс-Україна
Події
02:27 08.01.2026

США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід Вашингтона із 66 міжнародних організацій, включаючи Науково-технічний центр в Україні, повідомив Білий дім.

До цього списку увійшов також Науково-технічний центр в Україні та ) Венеціанська комісія Ради Європи.

Документ "зобов'язує всі виконавчі департаменти та агентства припинити участь та фінансування 35 організацій, що не входять до Організації Об'єднаних Націй, та 31 структури ООН, які діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США".

У Білому домі наголосили, що вихід із цих структур "покладе край фінансуванню та участі американських платників податків в організаціях, які просувають глобалістські інтереси на шкоду пріоритетам США або вирішують важливі питання неефективно або нераціонально".

Джерело: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/withdrawing-the-united-states-from-international-organizations-conventions-and-treaties-that-are-contrary-to-the-interests-of-the-united-states/

Теги: #меморандум #трамп #організації #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:09 08.01.2026
Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

01:34 08.01.2026
Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

00:46 08.01.2026
Каракас витрачатиме доходи від продажу нафти на купівлю американської продукції - Трамп

Каракас витрачатиме доходи від продажу нафти на купівлю американської продукції - Трамп

00:27 08.01.2026
Запущено онлайн-портал для подання проєктів до Американсько-українського інвестфонду відбудови

Запущено онлайн-портал для подання проєктів до Американсько-українського інвестфонду відбудови

20:25 07.01.2026
Білий дім: Екіпаж танкеру Marinera/Bella можуть судити в США

Білий дім: Екіпаж танкеру Marinera/Bella можуть судити в США

17:38 07.01.2026
Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

15:22 07.01.2026
Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

18:32 15.12.2025
BGV підписала меморандуми в Ер-Ріяді з потенційними партнерами

BGV підписала меморандуми в Ер-Ріяді з потенційними партнерами

18:09 08.12.2025
БЕБ та JustGroup уклали меморандум щодо розвитку управлінської команди та посилення інституційної спроможності

БЕБ та JustGroup уклали меморандум щодо розвитку управлінської команди та посилення інституційної спроможності

12:06 05.12.2025
Мінкультури надало Вікімедіа Україна, Слідство.Інфо і Книгарня "Є" статус критично важливих

Мінкультури надало Вікімедіа Україна, Слідство.Інфо і Книгарня "Є" статус критично важливих

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

ОСТАННЄ

Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

Фріланд в п'ятницю залишить парламент Канади

Противник 72 рази намагався атакувати на покровському напрямку – Генштаб

Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

Декларації без реальних гарантій лише створюють ілюзію прогресу до миру - голова євроінтеграційного комітету Ради

ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

У Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання

Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА