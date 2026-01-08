США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід Вашингтона із 66 міжнародних організацій, включаючи Науково-технічний центр в Україні, повідомив Білий дім.

До цього списку увійшов також Науково-технічний центр в Україні та ) Венеціанська комісія Ради Європи.

Документ "зобов'язує всі виконавчі департаменти та агентства припинити участь та фінансування 35 організацій, що не входять до Організації Об'єднаних Націй, та 31 структури ООН, які діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США".

У Білому домі наголосили, що вихід із цих структур "покладе край фінансуванню та участі американських платників податків в організаціях, які просувають глобалістські інтереси на шкоду пріоритетам США або вирішують важливі питання неефективно або нераціонально".

Джерело: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/withdrawing-the-united-states-from-international-organizations-conventions-and-treaties-that-are-contrary-to-the-interests-of-the-united-states/