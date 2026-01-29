Супермаркети Деснянського району Києва перейдуть на цілодобовий режим, працюватимуть як Пункти незламності

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати жителів Деснянського району Києва й організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів, повідомила пресслужба міністерства.

"У складних умовах воєнного часу безперебійний доступ людей до продуктів харчування та базових послуг є критично важливим. Ми вдячні торговельним мережам за готовність підтримати жителів столиці та фактично долучитися до системи життєстійкості міста. Така співпраця держави й бізнесу – приклад відповідального партнерства заради людей", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Мінекономіки нагадало, що торговельні об’єкти мають забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування, а також частково виконувати функції Пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

Згідно з повідомленням, супермаркети в Деснянському районі Києва працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень.

Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси буде оприлюднювати на своєму сайті Деснянська державна райадміністрація.