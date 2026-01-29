Інтерфакс-Україна
14:40 29.01.2026

Супермаркети Деснянського району Києва перейдуть на цілодобовий режим, працюватимуть як Пункти незламності

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати жителів Деснянського району Києва й організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів, повідомила пресслужба міністерства.

"У складних умовах воєнного часу безперебійний доступ людей до продуктів харчування та базових послуг є критично важливим. Ми вдячні торговельним мережам за готовність підтримати жителів столиці та фактично долучитися до системи життєстійкості міста. Така співпраця держави й бізнесу – приклад відповідального партнерства заради людей", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Мінекономіки нагадало, що торговельні об’єкти мають забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування, а також частково виконувати функції Пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

Згідно з повідомленням, супермаркети в Деснянському районі Києва працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень.

Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси буде оприлюднювати на своєму сайті Деснянська державна райадміністрація.

