МЗС Китаю: Ми не доливаємо оливи у вогонь в "українському конфлікті"

Китай не прагне отримати вигоду від "української кризи" (так у КНР воліють називати російсько-українську війну – ІФ-У) і ніколи не прийме перекладання провини, повідомив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь.

У відповідь на питання кореспондента щодо публікації британської The Telegraph, яка написала, що Китай допомагає Росії розширити виробництво балістичних ракет "Орешник", постачаючи спеціалізоване обладнання та верстати, речник сказав: "Позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною і чіткою. Ми не лиємо оливи у вогонь, не прагнемо отримати вигоду від кризи і ніколи не приймемо перекладання провини".

Також Ґо Цзякуня запитали про можливе надання надзвичайної допомоги з енергетичним обладнанням для України.

"Китай завжди закликає сторони дотримуватися принципів нерозширення поля бою, не ескалації бойових дій і відмови від провокацій з боку будь-якої сторони, а також створювати умови для політичного врегулювання кризи. Китай і надалі відіграватиме конструктивну роль у свій спосіб, щоб полегшити гуманітарну ситуацію в Україні", - відповів речник.