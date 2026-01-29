Інтерфакс-Україна
12:18 29.01.2026

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Починаючи з 1 лютого через вторгнення з півночі Європи холодного арктичного повітря та додаткового охолодження в полу високого тиску, в Україні, крім Закарпаття та південної частини, вночі очікується зниження температури до 20-27º морозу, в північних та східних областях місцями до надзвичайного морозу – мінус 30º, повідомляє Укргідрометцентр.

"Внаслідок вторгнення з півночі Європи холодного арктичного повітря та додаткового охолодження в полі високого тиску за ясної погоди вночі 1-3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, зниження температури до 20-27º морозу, в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до надзвичайного морозу – мінус 30º. (ІІІ рівень небезпечності, червоний); температура вдень 15-22º морозу", - йдеться у повідомленні.

Синоптики очікують поступове послаблення морозів 4-5 лютого, починаючи з заходу та південного заходу.

Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху автомобільного, залізничного та електротранспорту.

Інформація буде уточнюватися щоденними прогнозами погоди.

Теги: #погода #укргідрометцентр

