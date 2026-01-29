Інтерфакс-Україна
Події
13:25 29.01.2026

Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів

2 хв читати
Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів
Фото: https://me.gov.ua

Створення агропродовольчих хабів як нового формату міжнародної співпраці у сфері продовольчої безпеки обговорили заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик і генеральний директор фонду сталості DIHAD Sustainable Об`єднаних Арабських Еміратів Organisation Халед Аль-Аттар, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Україна вже активно працює над розширенням ініціативи Food from Ukraine, а саме над створенням продовольчих хабів в африканських країнах. Це не просто про експорт – це про будівництво локальної інфраструктури для зберігання, переробки та дистрибуції продовольства. Ми прагнемо масштабувати цей підхід. Разом ми можемо створити мережу сучасних продовольчих хабів, що забезпечать стабільні поставки продовольства в регіони, які найбільше цього потребують, зокрема і на Близький Схід. Це внесок у глобальну продовольчу безпеку та стабільність", – сказав Башлик у ході переговорів.

Заступник міністра наголосив, що продовольча безпека та побудова продовольчих хабів, зокрема на Близькому Сході, можуть стати новим стратегічним напрямом співпраці, і висловив упевненість, що розвиток такої співпраці сприятиме формуванню нової інноваційної агроекосистеми та поглибленню економічних і інвестиційних зв’язків між країнами.

Сторони також приділили увагу розвитку співпраці між державою та бізнесом на рівнях B2B та B2G, а також налагодженню партнерств між науковими установами. Серед практичних кроків – організація українського павільйону на виставці DIHAD в ОАЕ, а також проведення тематичного круглого столу, присвяченого питанням продовольчої гуманітарної допомоги.

DIHAD Sustainable – спеціалізована платформа та міжнародна ініціатива, спрямована на просування сталих практик у галузі сільського господарства, продовольства, водного сектору, лісового господарства та природокористування. Об’єднує державні інституції, міжнародні організації, агробізнес, наукові установи та громадські організації задля обміну знаннями, передовим досвідом і технологіями, які сприяють сталому розвитку секторів сільського господарства в умовах кліматичних змін, економічних викликів і вимог до екологічної безпеки, що зростають.

Теги: #оае #україна #мінекономіки #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 29.01.2026
США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

15:50 28.01.2026
У Данії готують масштабний перформанс про Україну

У Данії готують масштабний перформанс про Україну

23:54 27.01.2026
Заступник керівника ОП обговорив із очільниками областей приєднання когенераційних потужностей до енергосистеми України

Заступник керівника ОП обговорив із очільниками областей приєднання когенераційних потужностей до енергосистеми України

18:37 27.01.2026
Мінекономіки закликає військові частини звертатися до Держпродспоживслужби у разі поставок неякісного харчування

Мінекономіки закликає військові частини звертатися до Держпродспоживслужби у разі поставок неякісного харчування

10:02 27.01.2026
Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

10:50 26.01.2026
Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

18:05 25.01.2026
Навроцький: Не хотів би надавати свій прогноз щодо дати вступу України в ЄС

Навроцький: Не хотів би надавати свій прогноз щодо дати вступу України в ЄС

17:56 25.01.2026
Литва прагне, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, – президент

Литва прагне, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, – президент

20:54 24.01.2026
Стармер і Трамп обговорили необхідність сталого припинення вогню в Україні

Стармер і Трамп обговорили необхідність сталого припинення вогню в Україні

16:25 24.01.2026
Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

ОСТАННЄ

У соцмережах шириться інформація про двостороннє енергетичне перемир’я, офіційних підтверджень не надходило

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

Ветеран-командир бойової машини може працювати в менеджменті логістики та службах технічної підтримки автопарків - Мінветеранів

Продовжуються судові процеси щодо вимог податківців до Південного ГЗК з виплати 3,7 млрд грн до бюджету за невірно виплачені дивіденди

Оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ-2026

Опалення столичних будинків може бути повністю відновлено до 1-2 лютого – директор ЦДЕ

Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо безпечного управління відходами і дослідження хімічних речовин

В Україні в п’ятницю очікується зниження температури, на півночі сніг та ожеледиця – Укргідрометцентр

Кабмін утворив робочу групу з координації заходів у сфері Шенгенського управління

Виробництво шкільних автобусів в Україні 2025р зросло на 47% - Кисилевський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА