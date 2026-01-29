Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів

Фото: https://me.gov.ua

Створення агропродовольчих хабів як нового формату міжнародної співпраці у сфері продовольчої безпеки обговорили заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик і генеральний директор фонду сталості DIHAD Sustainable Об`єднаних Арабських Еміратів Organisation Халед Аль-Аттар, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Україна вже активно працює над розширенням ініціативи Food from Ukraine, а саме над створенням продовольчих хабів в африканських країнах. Це не просто про експорт – це про будівництво локальної інфраструктури для зберігання, переробки та дистрибуції продовольства. Ми прагнемо масштабувати цей підхід. Разом ми можемо створити мережу сучасних продовольчих хабів, що забезпечать стабільні поставки продовольства в регіони, які найбільше цього потребують, зокрема і на Близький Схід. Це внесок у глобальну продовольчу безпеку та стабільність", – сказав Башлик у ході переговорів.

Заступник міністра наголосив, що продовольча безпека та побудова продовольчих хабів, зокрема на Близькому Сході, можуть стати новим стратегічним напрямом співпраці, і висловив упевненість, що розвиток такої співпраці сприятиме формуванню нової інноваційної агроекосистеми та поглибленню економічних і інвестиційних зв’язків між країнами.

Сторони також приділили увагу розвитку співпраці між державою та бізнесом на рівнях B2B та B2G, а також налагодженню партнерств між науковими установами. Серед практичних кроків – організація українського павільйону на виставці DIHAD в ОАЕ, а також проведення тематичного круглого столу, присвяченого питанням продовольчої гуманітарної допомоги.

DIHAD Sustainable – спеціалізована платформа та міжнародна ініціатива, спрямована на просування сталих практик у галузі сільського господарства, продовольства, водного сектору, лісового господарства та природокористування. Об’єднує державні інституції, міжнародні організації, агробізнес, наукові установи та громадські організації задля обміну знаннями, передовим досвідом і технологіями, які сприяють сталому розвитку секторів сільського господарства в умовах кліматичних змін, економічних викликів і вимог до екологічної безпеки, що зростають.