Інтерфакс-Україна
Події
13:36 29.01.2026

Оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ-2026

2 хв читати
Оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ-2026
Фото: https://www.freepik.com/

Оприлюднено демонстраційні варіанти національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Іспит не буде складнішим ніж у попередні роки. Щоб переконатися в цьому, навчитися розподіляти час на виконання завдань із різних предметів, визначити теми, над якими варто ретельніше попрацювати, рекомендуємо виконати завдання демонстраційних варіантів НМТ-2026. Тут є не лише тести, а й правильні відповіді до них, що дає змогу одразу себе перевірити", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

В центрі зауважили, що під час виконання завдань із математики, фізики та хімії можна користуватися довідковими матеріалами, до того ж не тільки тренуючись, а й на реальному тестуванні.

"Якщо ж ви хочете відтворити атмосферу НМТ, ознайомитися з інтерфейсом онлайнового тестувальника, максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ, потренуватися виконувати завдання, навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм - пропонуємо скористатися платформою "Всеукраїнська школа онлайн" (ВШО)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що там, окрім завдань демонстраційного варіанта НМТ-2026, відсьогодні доступні тренувальні варіанти предметних тестів, що "відпрацювали" на НМТ-2025 й оприлюднені в офіційному звіті разом із психометричними характеристиками завдань. 

У відомстві розповіли, що невдовзі Український центр оцінювання якості освіти затвердить загальну характеристику предметних тестів НМТ 2026 року та схеми нарахування балів за виконання їх завдань.

З демонстраційними варіантами можна ознайомитися за посиланням: https://testportal.gov.ua/demonstratsijnyj-variant-nmt-2026/

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення у 2026 році вступних випробувань, яким визначено перелік предметів, предметних тестів і дат тестування. Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.

Теги: #уцояо #нмт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 29.01.2026
Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня - УЦОЯО

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня - УЦОЯО

10:20 22.12.2025
Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

16:08 03.12.2025
Рада затвердила формат та правила вступної кампанії 2026р, НМТ проходитиме в один день

Рада затвердила формат та правила вступної кампанії 2026р, НМТ проходитиме в один день

12:05 27.11.2025
Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

13:10 22.10.2025
УЦОЯО проводить опитування щодо НМТ-2025

УЦОЯО проводить опитування щодо НМТ-2025

10:21 23.09.2025
Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

09:51 23.09.2025
ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

09:26 23.09.2025
Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

11:27 18.09.2025
УЦОЯО готовий до його запровадження НМТ у дводенному форматі, освітній омбудсмен виступає за одноденну модель

УЦОЯО готовий до його запровадження НМТ у дводенному форматі, освітній омбудсмен виступає за одноденну модель

09:45 18.09.2025
Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

ВАЖЛИВЕ

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

ОСТАННЄ

У соцмережах шириться інформація про двостороннє енергетичне перемир’я, офіційних підтверджень не надходило

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

Ветеран-командир бойової машини може працювати в менеджменті логістики та службах технічної підтримки автопарків - Мінветеранів

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

Продовжуються судові процеси щодо вимог податківців до Південного ГЗК з виплати 3,7 млрд грн до бюджету за невірно виплачені дивіденди

Опалення столичних будинків може бути повністю відновлено до 1-2 лютого – директор ЦДЕ

Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо безпечного управління відходами і дослідження хімічних речовин

Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів

В Україні в п’ятницю очікується зниження температури, на півночі сніг та ожеледиця – Укргідрометцентр

Кабмін утворив робочу групу з координації заходів у сфері Шенгенського управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА