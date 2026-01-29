Оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ-2026

Фото: https://www.freepik.com/

Оприлюднено демонстраційні варіанти національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Іспит не буде складнішим ніж у попередні роки. Щоб переконатися в цьому, навчитися розподіляти час на виконання завдань із різних предметів, визначити теми, над якими варто ретельніше попрацювати, рекомендуємо виконати завдання демонстраційних варіантів НМТ-2026. Тут є не лише тести, а й правильні відповіді до них, що дає змогу одразу себе перевірити", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

В центрі зауважили, що під час виконання завдань із математики, фізики та хімії можна користуватися довідковими матеріалами, до того ж не тільки тренуючись, а й на реальному тестуванні.

"Якщо ж ви хочете відтворити атмосферу НМТ, ознайомитися з інтерфейсом онлайнового тестувальника, максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ, потренуватися виконувати завдання, навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм - пропонуємо скористатися платформою "Всеукраїнська школа онлайн" (ВШО)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що там, окрім завдань демонстраційного варіанта НМТ-2026, відсьогодні доступні тренувальні варіанти предметних тестів, що "відпрацювали" на НМТ-2025 й оприлюднені в офіційному звіті разом із психометричними характеристиками завдань.

У відомстві розповіли, що невдовзі Український центр оцінювання якості освіти затвердить загальну характеристику предметних тестів НМТ 2026 року та схеми нарахування балів за виконання їх завдань.

З демонстраційними варіантами можна ознайомитися за посиланням: https://testportal.gov.ua/demonstratsijnyj-variant-nmt-2026/

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення у 2026 році вступних випробувань, яким визначено перелік предметів, предметних тестів і дат тестування. Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.