Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

З 2028 року планується запуск державної підсумкової атестації (ДПА) для 9-х класів із двох галузей, а з 2029 року - повноцінний запуск цілісної системи, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Навесні 2026 році буде проведено пілотування ДПА на рівні початкової школи. До участі буде залучено 10 000 четвертокласників і четвертокласниць з різних регіонів нашої країни в різних типах шкіл. Метою цього пілотування передусім буде апробація процедур, пов’язаних зі збиранням результатів оцінювання через спеціальну освітню платформу (СОП), яку зараз розробляють IT-фахівці", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що у 2026 році, але восени, планують також апробацію окремих інструментів і процедур для ДПА на рівні 9-х класів з мовно-літературної (державна мова) та математичної освітніх галузей.

Зокрема, до апробації буде залучено близько 2 тис. учнів 10-х класів, які навчалися в школах, де пілотували навчально-методичне забезпечення НУШ на рівні базової освіти.

Далі на 2027 рік заплановано продовження пілотування ДПА-9, де буде апробовано доопрацьовані за підсумками апробації у 2026 році інструменти й процедури для оцінювання досягнень учнівства в мовно-літературній і математичній освітніх галузях, зокрема з використанням СОП, а також передбачено первинну апробацію інструментів з інших освітніх галузей (громадянська та історична, природнича, інформатична, іншомовна).

"В УЦОЯО розповіли, що у 2028 році потенційно можливим є запуск повноцінної ДПА-9 із двох галузей — мовно-літературної (державна мова) і математичної, а також додаткове пілотування інструментів і процедур для інших галузей. Таким чином, упровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1152 від 15 серпня, затверджено план заходів щодо апробації моделі проведення державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, у формі зовнішнього незалежного оцінювання та її подальшого впровадження. Документом передбачено у 2026 році провести апробацію моделі ДПА у формі ЗНО в початковій школі, а з 2027-го року розпочати проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі.

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пізніше повідомив, що на 2026 рік запланована пілотування ДПА для 4-х класів (10 тис. учнів), початок розроблення та апробації інструментів для ДПА 9-х класів (українська мова та математика); на 2027 рік - впровадження ДПА для усіх 4-х класів, пілотування ДПА для 9-х (10 тис. учнів). Він також заявив, що ДПА у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме.