21:31 16.12.2025

Безплатні шкільні обіди будуть доступні для всіх школярів з 2026р - Бережна

З наступного року безплатні шкільні обіди будуть доступні для всіх українських школярів, а не лише для учнів початкових класів, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

"Головне рішення – з наступного року безплатні шкільні обіди будуть доступні для всіх українських школярів, а не лише для учнів початкових класів. Нині понад 2 млн дітей в Україні забезпечені безоплатним гарячим харчуванням, у планах – розширити програму на 3 млн учнів", - написала Бережна в мережі Facebook за результатами робочої зустрічі, присвяченій підсумкам реалізації Стратегії реформування шкільного харчування за 2023-2025 роки.

З початку поточного навчального року безоплатне харчування діє для учнів 1–11 класів у прифронтових громадах.

"Наступний крок — безоплатне харчування всіх дітей, які навчаються очно або за змішаною формою. Для цього принциповими залишаються дві умови: прогнозоване фінансування і дисципліна виконання на місцях — від планування меню до організації закупівель і звітності", - написав в Facebook міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він наголосив, що шкільне харчування сьогодні перестає бути додатковою опцією і стає стабільною частиною освітнього процесу.

"За цим стоїть щоденна робота громад, команд у школах, підтримка держави та міжнародних партнерів. Для нас принципово важливо, щоб доступ до якісного харчування не залежав від місця проживання дитини, адже це впливає на її здоров’я, самопочуття та здатність повноцінно навчатися", - написав міністр.

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2022 року стартувала реформа шкільного харчування. У школах почали впроваджувати меню, розроблене шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, видано збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, розроблений на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування з 600 різноманітними стравами.

У жовтні 2023 року Кабінет міністрів затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.

В листопаді Кабінет міністрів оновив Стратегію реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року і затвердив операційний план заходів на 2025–2027 роки.

 

 

