Кабмін: 1,5 тис. шкіл отримають від ЮНІСЕФ по 420 тис. грн на підготовку до зими та підвищення енергетичної стійкості

Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реалізації спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання грошової допомоги 1500 закладам освіти на 2025/2026 навчальний рік.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю.

Зазначається, що метою надання допомоги є забезпечення підготовки закладів освіти до зимового періоду та підвищення їх енергетичної стійкості у прифронтових та інших уразливих регіонах.

Передбачено розмір грошової допомоги в 420 тис. грн для одного закладу, що надається засновнику одноразово на кожен заклад-отримувач, кількість закладів-отримувачів для одного засновника не може перевищувати девʼяти.

Рішенням окреслено основні критерії відбору закладів: статус закладу загальної середньої або дошкільної освіти; розташування у визначених прифронтових та інших уразливих областях; належність до територіальних громад, що не мають непереборного рівня ризику безпеки; організація очного або змішаного навчання; відсутність функцій проживання здобувачів освіти; невіднесення до спеціалізованих військових ліцеїв; відповідність додатковим критеріям, встановленим ЮНІСЕФ.

Як повідомлялося, 700 шкіл отримали від ЮНІСЕФ по 290 тис. грн на підготовку до зими та модернізацію шкільних їдалень в на 2024/2025 навчальному році.