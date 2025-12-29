До "Мрії" доєдналася кожна 5-та школа України - Міносвіти

Кожен п’ятий заклад загальної середньої освіти в Україні доєднався до освітньої платформи "Мрія", повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Державна освітня екосистема "Мрія" у 2025 році вийшла на національний рівень і стала одним із ключових інструментів цифровізації освіти в Україні. Сьогодні "Мрія" об’єднує школи, учнів, батьків і вчителів у єдиному безпечному цифровому середовищі, що спрощує організацію навчання та забезпечує стабільний доступ до освітнього процесу у всій країні", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що упродовж 2025 року "Мрія" охопила понад 420 тис. активних користувачів та масштабувалася до понад 2,8 тис. шкіл. в усіх 24 областях

Зазначається, що для вчителів "Мрія" стала інструментом щоденної роботи: календарно-тематичне планування, електронні журнали, розклад, звітність і автоматичний підрахунок результатів.

Зокрема, з початку року вчителі виставили 77 млн оцінок, додали 8,5 млн домашніх завдань і 8,4 млн разів зазначили теми уроків.

"Учні активно користуються "Мрією" для перегляду розкладу, матеріалів і результатів навчання: за рік вони відкривали деталі уроків 13,6 мільйона разів, а оцінки — понад 12 мільйонів разів. В екосистемі також доступні безпечні чати та персоналізований контент на цікаві теми. Для батьків Мрія забезпечує прозорість освітнього процесу: розклад, домашні завдання, оцінки й відвідування оновлюються в режимі реального часу. У 2025 році батьки переглянули домашні завдання 5,5 мільйона разів, а оцінки — понад 5 мільйонів разів", - розповіли у відомстві.

В Міносвіти додали, що у 2026 році розвиток "Мрії" зосередиться на розширенні охоплення та функціональності екосистеми, зокрема, планується запуск напряму "Мрія.Дошкілля", який надасть вихователям інструменти для обліку занять і відвідування, а батькам — зручний доступ до інформації про навчання й дозвілля дітей, а також розпочнеться робота над концепцією інтеграції "Мрії" для закладів вищої освіти.

"Окремим фокусом стане гейміфікація навчання — у "Мрії" планують запуск першої в Україні загальнонаціональної системи заохочення учнів, яка підтримуватиме мотивацію, відчуття прогресу та інтерес до навчання. Штучний інтелект і надалі впроваджуватиметься для зменшення рутинного навантаження на педагогів. Серед запланованих рішень — генератор розкладу та інструменти для автоматизованого планування занять, зокрема для дошкільної освіти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у перспективі "Мрія" має стати наскрізною цифровою екосистемою, яка супроводжуватиме освіту людини від дошкілля до навчання впродовж життя, поєднуючи освітній контент, сервіси та індивідуальні освітні траєкторії.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

В кінці жовтня Кабінет міністрів розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту.

В середині листопада, на освітній платформі з’явився розділ "Позашкілля", де розміщено понад 6 тис. гуртків.