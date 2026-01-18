На засіданні головнокомандувачів ЗС сил держав - членів "Коаліції охочих" обговорили безпекові гарантії для України - Сирський

Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у черговому засіданні головнокомандувачів збройних сил держав — членів "Коаліції охочих", що відбулося у форматі відеоконференції.

Про це він повідомив у Телеграмі у неділю.

"Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України", - написав Сирський.

Він подякував організаторам зустрічі — головнокомандувачу Збройних Сил Франції генералу Фаб’єну Мандону та начальнику Штабу оборони Великої Британії головному маршалу авіації серу Річарду Найтону.

"Також висловив вдячність за участь у заході Верховному головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі — командувачу Збройних Сил США в Європі генералу Алексу Гринкевичу та голові Військового комітету Європейського Союзу генералу Шону Кленсі. Їхня присутність є переконливим свідченням трансатлантичної єдності та незмінної підтримки України в боротьбі за державність і європейське майбутнє", - зазначив Сирський.

Головком ЗСУ наголосив, що Росія й надалі не демонструє готовності до припинення війни, продовжуючи терор проти мирного населення України. "У зв’язку з цим підкреслив важливість подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора, аби вартість продовження війни стала непідйомною для економіки рф. Водночас критично важливо й надалі спільно зміцнювати спроможності оборонно-промислових комплексів та збройних сил країн вільної Європи", - написав він.

Окрему увагу приділили питанню продовження військової допомоги Україні — як ключовій передумові збереження боєздатності Сил оборони та їхньої спроможності й надалі завдавати противнику відчутних втрат на полі бою, зазначив Сирський.