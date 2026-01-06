Кошта про Коаліцію охочих в Парижі: ключова зустріч, щоб підтвердити підтримку Україні

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав "ключовим" засідання Коаліції охочих, яке пройде у Парижі і підтвердить підтримку Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"У Парижі на ключовій зустрічі Коаліції охочих, щоб підтвердити нашу підтримку України та сприяти внескам у надійні гарантії безпеки. Ці гарантії є фундаментальним елементом міцного та тривалого миру", - переконаний президент Європейської ради.

Кошта запевнив, що ЄС "підтримуватиме Україну на кожному кроці, щоб забезпечити її суверенітет, безпеку та процвітання".