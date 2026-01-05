Туреччина на зустрічі Коаліції охочих наголосить на "стратегічному пріоритеті" безпеки Чорного моря – ЗМІ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підкреслить "стратегічний пріоритет" підтримання безпеки в Чорному морі на саміті щодо України, який відбудеться цього тижня в Парижі, повідомляє у понеділок агентство Reuters з посиланням на джерело у МЗС країни.

"Джерело повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у зустрічі та повторить позицію Туреччини щодо необхідності "орієнтованих на результат" кроків для припинення війни", - пише видання.

Переговори на саміті в Парижі будуть зосереджені на статтях проекту плану США щодо припинення війни, а також на гарантіях безпеки для України та можливій ролі коаліції, зазначило джерело.

За його словами, Фідан вкаже на "конкретні" результати трьох попередніх раундів прямих переговорів між українськими та російськими офіційними особами в Стамбулі, включаючи обмін полоненими, і повторить пропозицію Анкари провести зустріч лідерів воюючих сторін.

Фідан "заявив, що Туреччина вважає підтримку безпеки в Чорному морі стратегічним пріоритетом і нагадує всім сторонам про свою позицію з цього питання", зазначило джерело.

Як повідомлялось, Анкара попередила обидві сторони про нещодавню ескалацію конфлікту в Чорному морі, в результаті якої російські та турецькі судна були атаковані дронами, а українські порти зазнали пошкоджень. Протягом останніх тижнів Туреччина також зафіксувала серію вторгнень дронів у свій повітряний простір і збила один з них поблизу столиці.