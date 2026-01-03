У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

Фото: @umerov_rustem Telegram

У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих, сторони обговорять рамкові документи мирної угоди, майбутній план відновлення та процвітання України, а також військово-політичні питання, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

"Разом з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та радником Офісу Президента Олександром Бевзом розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, перший блок зустрічі – рамкові документи, зокрема питання гарантій безпеки та підходи до мирного плану, а також послідовність подальших спільних кроків.

"Працюємо над тим, щоб усі рішення були реалістичними та підкріпленими спільною відповідальністю", - додав він.