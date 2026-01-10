Латвія ініціюватиме скликання екстреного засідання Радбезу ООН через атаку росіян ракетою "Орєшнік"

Латвія подасть запит не екстрене засідання Ради Безпеки ООН в зв'язку з атакою РФ з використанням ракети середньої дальності "Орєшнік", написала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на платформі X у п'ятницю.

"Латвія подасть запит щодо скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на варварську атаку Росії проти України, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО", - написала Браже.

У своєму дописі вона також поширила пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який назвав російську атаку "випробуванням трансатлантичної спільноти".