Інтерфакс-Україна
Події
07:44 10.01.2026

Латвія ініціюватиме скликання екстреного засідання Радбезу ООН через атаку росіян ракетою "Орєшнік"

1 хв читати
Латвія ініціюватиме скликання екстреного засідання Радбезу ООН через атаку росіян ракетою "Орєшнік"

Латвія подасть запит не екстрене засідання Ради Безпеки ООН в зв'язку з атакою РФ з використанням ракети середньої дальності "Орєшнік", написала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на платформі X у п'ятницю.

"Латвія подасть запит щодо скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на варварську атаку Росії проти України, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО", - написала Браже.

У своєму дописі вона також поширила пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який назвав російську атаку "випробуванням трансатлантичної спільноти".

 

Теги: #радбез #оон #латвія #засідання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 09.01.2026
Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН у зв'яку з обстрілами РФ

Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН у зв'яку з обстрілами РФ

09:45 09.01.2026
Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через російський удар "Орєшніком"

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через російський удар "Орєшніком"

23:47 03.01.2026
Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

13:55 03.01.2026
У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

16:07 31.12.2025
Свириденко: Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025р. - це донечка віцепрем'єрки Бережної, яка сьогодні разом із нами

Свириденко: Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025р. - це донечка віцепрем'єрки Бережної, яка сьогодні разом із нами

19:12 29.12.2025
Зеленський обговорив з президентом Латвії військову підтримку Україні у 2026 р та поточні мирні переговори

Зеленський обговорив з президентом Латвії військову підтримку Україні у 2026 р та поточні мирні переговори

12:09 28.12.2025
Фінансування Плану гуманітарного реагування для України у 2025р. впало до 51,8% за скорочення плану на 15% – ООН

Фінансування Плану гуманітарного реагування для України у 2025р. впало до 51,8% за скорочення плану на 15% – ООН

13:44 26.12.2025
Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

13:14 26.12.2025
"Метінвест" отримав премію Глобального договору ООН в Україні за створення підземного шпиталю

"Метінвест" отримав премію Глобального договору ООН в Україні за створення підземного шпиталю

22:10 20.12.2025
Латвія вивчає досвід енергетичної стійкості України та передала захисникам 30 автомобілів

Латвія вивчає досвід енергетичної стійкості України та передала захисникам 30 автомобілів

ВАЖЛИВЕ

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

ОСТАННЄ

Сили безпілотних систем уразили за добу 913 ворожих цілей

Захисники України в ніч на 10 січня знищили або подавили 94 зі 122 засобів повітряного нападу росіян

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

Троє людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки БпЛА ворога у Дніпропетровській області - ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 880 військовослужбовців - Генштаб

10 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп вкотре заявив про намір контролювати Гренландію

Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

Україна й США планують підписати в Давосі угоду про реконструкцію вартістю USD 800 млрд - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 165 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА