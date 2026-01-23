МАГАТЕ скликала позачергове засідання Ради керуючих через удари РФ по Україні на 30 січня – Сибіга

Фото: https://www.iaea.org/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність партнерам у Раді керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) за скликання позачергового засідання Ради керуючих на його заклик для обговорення триваючих російських ударів по Україні, і повідомив, що воно відбудеться 30 січня.

"Я вдячний за те, що цей терміновий заклик підтримали більше ніж третина членів Ради керуючих МАГАТЕ. Сплеск ядерного терору з боку Москви – цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі України, яка є важливою для ядерної безпеки та захищеності, – вимагає рішучої та негайної реакції з боку світової спільноти. Ми очікуємо не менше, коли Рада керуючих МАГАТЕ збереться у Відні 30 січня на прохання України", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що міжнародний тиск на РФ повинен посилюватися, "доки вона продовжує загрожувати ядерній безпеці та захищеності в Європі та за її межами".

Як повідомлялося, раніше у п’ятницю перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної ізоляції РФ, введення санкцій та призупинення її членства в організації. "Вже наприкінці січня відбудеться чергове засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, скликане на запит України. Агентство має порушити питання повної міжнародної ізоляції росії та призупинення її прав як держави-члена, дії якого загрожують глобальною катастрофою та суперечать самій меті МАГАТЕ", – наголосив він.

Шмигаль також закликав МАГАТЕ проінформувати Раду Безпеки ООН та Генеральну Асамблею ООН про порушення РФ норм ядерної та радіаційної безпеки та ініціювати застосування належних міжнародних санкцій.

За його словами, поточні атаки на енергосистему, ключові підстанції та транзит безпілотників і ракет через атомні станції свідчать про чіткі ознаки ядерного тероризму у розумінні міжнародних конвенцій.