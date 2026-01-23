Інтерфакс-Україна
19:12 23.01.2026

Лікар повинен отримувати зарплату принаймні на 10-15% більше, ніж в інших країнах Східної Європи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Україні лікар повинен отримувати заробітну плату принаймні на 10-15% більше, ніж в інших країнах Східної Європи.

"На 10-15%, і це знають в Кабінеті міністрів, вони знають мою позицію, лікар повинен отримувати заробітну плату на 10-15% більше, ніж в інших європейських країнах Східної Європи, принаймні. Наші люди будуть повертатися при рівних заробітних платах. Все це можливо, абсолютно", - сказав Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

Він зауважив, що, можливо, не всі державні медичні інституції спроможні одразу це дати, але приватний сектор зможе. "Я думаю, що ми будемо, передусім, ставити пріоритети в деяких професіях, де нам потрібно заповнювати державу. І медицина одна з таких професій", - зазначив президент.

Він додав, що наразі в деяких лікарнях є підвищення зарплат медикам, але це не інституційне рішення.

"А повинно бути рішення в усій інфраструктурі медичній, там багато різних викликів", - наголосив він.

