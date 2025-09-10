Інтерфакс-Україна
Події
10:51 10.09.2025

Мінветеранів: важливо повідомити свого лікаря про ветеранський статус

2 хв читати
Мінветеранів: важливо повідомити свого лікаря про ветеранський статус
Фото: Генштаб ЗСУ

У Міністерстві у справах ветеранів України відзначають важливість інформування лікарів, що пацієнт є ветераном, з огляду на право людей з таким статусом на отримання низки безкоштовних медичних послуг.

"Ветерани та ветеранки мають право на низку безоплатних медичних послуг. Саме тому, важливо повідомити свого лікаря про ветеранський статус. Так фахівець зможе врахувати ваш досвід: поранення, стрес, бойові травми, психічне навантаження. І направити вас на послуги, які для вас покриває держава — через програму медичних гарантій", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що для ветеранів є безкоштовними персоналізоване лікування (індивідуальні плани для управління здоров’ям, врахування груп ризику), розширений скринінг (діагностика станів, пов’язаних з бойовими діями, зокрема черепно-мозкових травм або посттравматичних розладів), психологічна допомога (індивідуальна та групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія, керування стресом для боротьби з ПТСР чи депресією).

Також безкоштовними є лікування бойових травм і хронічних станів (консультації з вузькими спеціалістами: ортопедами-травматологами, неврологами, кардіологами та іншими фахівцями), реабілітація (відновлення після травм, операцій чи хронічних хвороб), терапія опорно-рухової системи (лікування артриту, артрозу, захворювань суглобів).

Також передбачається стаціонарне лікування за програмою медичних гарантій, зокрема: кардіологія — серцеві захворювання, гіпертензія; неврологія — наслідки черепно-мозкових травм, неврологічні розлади; інфекційні хвороби — туберкульоз, інші інфекції; пульмонологія — хвороби легень; гастроентерологія — захворювання шлунково-кишкового тракту.

Крім того, до безкоштовних послуг у лікарні також входять: лабораторні тести; діагностика (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген); знеболювальна терапія; ліки з Національного переліку та закуплені Міністерства охорони здоров'я; інтенсивна терапія; харчування під час перебування в стаціонарі.

Теги: #ветерани #лікарі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 05.09.2025
Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

09:54 26.08.2025
Україна та Велика Британія спільно розвиватимуть систему реабілітації українських ветеранів

Україна та Велика Британія спільно розвиватимуть систему реабілітації українських ветеранів

14:45 23.08.2025
Авіакомпанія "Українські вертольоти" долучилася до ветеранського проєкту реабілітації Carpathian YOMP

Авіакомпанія "Українські вертольоти" долучилася до ветеранського проєкту реабілітації Carpathian YOMP

14:37 23.08.2025
Разом воюємо, разом реабілітуємося: "Українські вертольоти" стали партнером ветеранського марш-кидка

Разом воюємо, разом реабілітуємося: "Українські вертольоти" стали партнером ветеранського марш-кидка

19:54 22.08.2025
В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

16:52 22.08.2025
Кодекс ветеранів має закріпити обов'язки держави у ветеранській політиці - Стефанчук

Кодекс ветеранів має закріпити обов'язки держави у ветеранській політиці - Стефанчук

16:33 22.08.2025
Досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони – Рютте

Досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони – Рютте

16:25 22.08.2025
Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

13:20 22.08.2025
Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

12:10 20.08.2025
Мінветеранів проводить опитування ветеранів щодо медичних послуг

Мінветеранів проводить опитування ветеранів щодо медичних послуг

ВАЖЛИВЕ

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони

Президентка ЄК: Працюємо над 19-м пакетом санкцій проти РФ, прагнемо пришвидшити відмову від російського палива

ОСТАННЄ

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

Участь нідерландських F-35 у перехопленні російських безпілотників над Польщею офіційно підтверджена

Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

Російський БпЛА атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали 5 людей

Сибіга: Системи ППО України та партнерів мають спільно перехоплювати ракети і дрони РФ, це не втягне нікого у війну

Шмигаль озвучив перелік ключових домовленостей 30-го засідання у форматі "Рамштайн"

В Польщу залетіло найімовірніше 23 російських дрони, їх збивали переважно нідерландські F-35 – ЗМІ

Туск: Польща застосує статтю 4 НАТО для консультацій щодо реагування на загрозу

ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА