Мінветеранів: важливо повідомити свого лікаря про ветеранський статус

Фото: Генштаб ЗСУ

У Міністерстві у справах ветеранів України відзначають важливість інформування лікарів, що пацієнт є ветераном, з огляду на право людей з таким статусом на отримання низки безкоштовних медичних послуг.

"Ветерани та ветеранки мають право на низку безоплатних медичних послуг. Саме тому, важливо повідомити свого лікаря про ветеранський статус. Так фахівець зможе врахувати ваш досвід: поранення, стрес, бойові травми, психічне навантаження. І направити вас на послуги, які для вас покриває держава — через програму медичних гарантій", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що для ветеранів є безкоштовними персоналізоване лікування (індивідуальні плани для управління здоров’ям, врахування груп ризику), розширений скринінг (діагностика станів, пов’язаних з бойовими діями, зокрема черепно-мозкових травм або посттравматичних розладів), психологічна допомога (індивідуальна та групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія, керування стресом для боротьби з ПТСР чи депресією).

Також безкоштовними є лікування бойових травм і хронічних станів (консультації з вузькими спеціалістами: ортопедами-травматологами, неврологами, кардіологами та іншими фахівцями), реабілітація (відновлення після травм, операцій чи хронічних хвороб), терапія опорно-рухової системи (лікування артриту, артрозу, захворювань суглобів).

Також передбачається стаціонарне лікування за програмою медичних гарантій, зокрема: кардіологія — серцеві захворювання, гіпертензія; неврологія — наслідки черепно-мозкових травм, неврологічні розлади; інфекційні хвороби — туберкульоз, інші інфекції; пульмонологія — хвороби легень; гастроентерологія — захворювання шлунково-кишкового тракту.

Крім того, до безкоштовних послуг у лікарні також входять: лабораторні тести; діагностика (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген); знеболювальна терапія; ліки з Національного переліку та закуплені Міністерства охорони здоров'я; інтенсивна терапія; харчування під час перебування в стаціонарі.