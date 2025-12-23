Інтерфакс-Україна
Події
18:16 23.12.2025

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

1 хв читати
Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

Українські захисники відійшли з населеного пункту Сіверськ (Донецька область) "з метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів", повідомляє Генштаб ЗСУ у вівторок.

"В районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною", – йдеться у повідомленні у телеграм -каналі.

"Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем наших військ", - зазначає Генштаб.

За його інформацією, окупантам, які перебувають у місті, "завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування".

Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку. Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога, інформує Генштаб.

Теги: #генштаб_зсу #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:07 23.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 199 особи та 113 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 199 особи та 113 од. спецтехніки - Генштаб

08:14 22.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойові зіткнення

08:12 22.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

07:21 21.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 69 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 69 од. спецтехніки - Генштаб

17:44 20.12.2025
Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів, за добу відбулося вже 128 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів, за добу відбулося вже 128 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

09:07 20.12.2025
Окупанти за добу втратили 1090 особи та 131 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1090 особи та 131 од. спецтехніки - Генштаб

11:15 18.12.2025
Росіяни за добу 18 разів обстріляли Донеччину, загинули троє людей – ОВА

Росіяни за добу 18 разів обстріляли Донеччину, загинули троє людей – ОВА

08:43 18.12.2025
Сили оборони знешкодили 63 з 82 російських дронів над Україною, є влучання у 12 місцях

Сили оборони знешкодили 63 з 82 російських дронів над Україною, є влучання у 12 місцях

08:20 18.12.2025
Окупанти за добу втратили 950 особи та 119 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 950 особи та 119 од. спецтехніки - Генштаб

18:31 16.12.2025
Клименко відвідав Донеччину та Харківщину: заслухав доповіді про ситуацію на лінії фронту

Клименко відвідав Донеччину та Харківщину: заслухав доповіді про ситуацію на лінії фронту

ВАЖЛИВЕ

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

За високофункціональним протезуванням понад 95% становить імпорт, в 2026р запрацюють гранти для виробників біонічних протезів - Музиченко

ОСТАННЄ

Віцеміністр розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

Оприлюднені Мін'юстом США документи свідчать, що Трамп вісім разів користувався приватним літаком Епштейна

Окупанти обстріляли Нікополь і 4 громади району, постраждала місцева жителька – ОВА

Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

Окупанти завдали удару по підприємству під Кременчуком, 2 поранених - обладміністрація

Депутати просять прем'єра вжити невідкладних заходів щодо затвердження фінплану "Енергоатому" на 2025р

ЦВК вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу реєстру виборців - Арахамія

Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

Понад 20 підземних шкіл планується здати у Харківській області до кінця року – Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА