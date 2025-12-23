Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

Українські захисники відійшли з населеного пункту Сіверськ (Донецька область) "з метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів", повідомляє Генштаб ЗСУ у вівторок.

"В районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною", – йдеться у повідомленні у телеграм -каналі.

"Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем наших військ", - зазначає Генштаб.

За його інформацією, окупантам, які перебувають у місті, "завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування".

Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку. Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога, інформує Генштаб.