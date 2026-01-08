Окупанти за добу втратили 1 400 осіб та 112 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 1 400 окупантів, шість танків, 17 артсистем, 9 бронемашин, 225 БПЛА, а також 112 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 215 900 (+1 400) осіб, танків – 11 521 (+6) од., бойових броньованих машин – 23 874 (+9) од., артилерійських систем – 35 874 (+17) од., РСЗВ – 1 596 (+1) од., засоби ППО – 1 269 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 074 (+225) од., крилаті ракети – 4 137 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 73 336 (+112) од., спеціальна техніка – 4 037 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.