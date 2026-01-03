Інтерфакс-Україна
Події
08:08 03.01.2026

Окупанти за добу втратили 750 осіб та 101 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів, 3 танки, 24 артсистеми, 4 бронемашини, 539 БПЛА, а також 101 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 210 630 (+750) осіб, танків – 11 497 (+3) од., бойових броньованих машин – 23 855 (+4) од., артилерійських систем – 35 744 (+24) од., РСЗВ – 1 590 (+1) од. засоби ППО – 1 267 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів– 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 582 (+539) од., крилаті ракети – 4 137 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 72 688 (+101) од., спеціальна техніка – 4 035 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

